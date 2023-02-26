Adebayo Adeleye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Adeleye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebayo Adeleye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adebayo Adeleye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adebayo Adeleye 17 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adebayo Adeleye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adebayo Adeleye'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adebayo Adeleye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adebayo Adeleye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adebayo Adeleye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adebayo Adeleye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Katamon

Adebayo Adeleye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adebayo Adeleye şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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