Adebayo Ajolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Ajolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebayo Ajolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adebayo Ajolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adebayo Ajolo 11 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adebayo Abdulrahman Ajolo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adebayo Ajolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Adebayo Ajolo'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adebayo Ajolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adebayo Ajolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adebayo Ajolo şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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