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Adedî ne demek, TDK'ya göre Adedî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adedî kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adedî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adedî nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adedî kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adedî ne demek, TDK'ya göre Adedî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adedî ne demek? Adedî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adedî kelimesi. Peki adedî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adedî nedir, adedî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ADEDÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adedî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Adedî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adedî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sayıca

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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