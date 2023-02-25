Adel Amaouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Amaouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Amaouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adel Amaouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adel Amaouche 4 Kasım 1999 tarihinde Amizour şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adel Amaouche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adel Amaouche'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adel Amaouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adel Amaouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh
Adel Amaouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adel Amaouche şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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