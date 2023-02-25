Adel Amaouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Amaouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adel Amaouche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adel Amaouche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.