Adel Beggah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Beggah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Beggah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Beggah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Beggah 28 Ocak 2000 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عادل بقة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Beggah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel Beggah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adel Beggah'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adel Beggah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Beggah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Beggah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Beggah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Adel Beggah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Beggah şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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