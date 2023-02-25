Adel Belkacem Bouzida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Belkacem Bouzida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Belkacem Bouzida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adel Belkacem Bouzida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adel Belkacem Bouzida 28 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adel Belkacem Bouzida Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adel Belkacem Bouzida'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adel Belkacem Bouzida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adel Belkacem Bouzida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC
Adel Belkacem Bouzida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adel Belkacem Bouzida şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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