Adel Bouchiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Bouchiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Bouchiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Bouchiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Bouchiba 10 Kasım 1988 tarihinde Médéa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Bouchiba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel Bouchiba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adel Bouchiba'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Bouchiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Bouchiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Bouchiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Bouchiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında O Médéa

1 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

Adel Bouchiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Bouchiba şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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