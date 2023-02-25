Adel Chellali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Chellali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Chellali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Chellali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Chellali 14 Ağustos 1986 tarihinde Sour El Ghozlane şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Chellali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Adel Chellali'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Chellali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Chellali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adel Chellali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Chellali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında WRB M'Sila

1 Temmuz 2014 yılında USMM Hadjout

1 Temmuz 2016 yılında MC El Eulma

1 Temmuz 2018 yılında NC Magra

1 Temmuz 2019 yılında WA Tlemcen

18 Eylül 2021 yılında NC Magra

Adel Chellali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Chellali şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.