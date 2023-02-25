Adel İslam Ait Ali Yahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel İslam Ait Ali Yahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel İslam Ait Ali Yahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel İslam Ait Ali Yahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel İslam Ait Ali Yahia 13 Nisan 1987 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel İslam Ait Ali Yahia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel İslam Ait Ali Yahia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Adel İslam Ait Ali Yahia'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel İslam Ait Ali Yahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel İslam Ait Ali Yahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel İslam Ait Ali Yahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel İslam Ait Ali Yahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında USM Alger

1 Aralık 2010 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2012 yılında JSM Bejaia

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında RC Kouba

1 Ağustos 2019 yılında RC Arbaa

Adel İslam Ait Ali Yahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel İslam Ait Ali Yahia şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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