Adel Lakhdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Lakhdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Lakhdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Lakhdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Lakhdari 12 Ağustos 1989 tarihinde Biskra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Lakhdari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 23 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adel Lakhdari'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Lakhdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Lakhdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Lakhdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Lakhdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında US Biskra

1 Temmuz 2011 yılında ES Sétif

31 Temmuz 2013 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2015 yılında MO Béjaïa

9 Temmuz 2017 yılında MC Oran

23 Temmuz 2018 yılında US Biskra

Adel Lakhdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Lakhdari şuan US Biskra takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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