Adele'den üzücü haber! Kanser en yakınındaki kişiyi hayattan kopardı

Dünyaca ünlü, Grammy ödüllü şarkıcı Adele'in babası hayata gözlerini yumdu. Adele'in babası 57 yaşındaki Mark Evans yıllar önce Adele ve annesini terk etmişti. Geçtiğimiz hafta 33 yaşına basan Adel, çocukluğunda yaşadığı bu olayın travmaya neden olduğu ve aradığı aşkı bulma konusunda önüne engel çıkardığını belirtmişti.

KIZI İLE İLİŞKİSİNİ DÜZELTEMEDİ

Mark Evans uzun süredir bağırsak kanseri ile mücadele etmekteydi. Ancak bu hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Evans, kariyerinde büyük başarı yakalayan kızı Adele ile ilişkisini toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Evans, kargo şoförlüğü işi yapmaktaydı ve günde 50 sterlin (584 TL) kazanmaktaydı.

(THE SUN)