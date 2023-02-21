Adeleke Akinyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeleke Akinyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeleke Akinyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeleke Akinyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeleke Akinyemi 11 Ağustos 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adeleke Akinola Akinyemi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeleke Akinyemi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Adeleke Akinyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adeleke Akinyemi'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adeleke Akinyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeleke Akinyemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adeleke Akinyemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeleke Akinyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2015 yılında Serdarlı GB

1 Temmuz 2015 yılında KF Skënderbeu

31 Ağustos 2015 yılında KF Trepca 89

30 Haziran 2016 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2016 yılında Renova

1 Ağustos 2016 yılında Real Sapphire

3 Mart 2017 yılında Ventspils

16 Ağustos 2018 yılında IK Start

13 Eylül 2020 yılında HamKam

26 Kasım 2020 yılında IK Start

7 Ocak 2022 yılında KF Laçi

7 Şubat 2023 yılında Karvina

Adeleke Akinyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeleke Akinyemi şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.