Adeleke Oluwatobi Babatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeleke Oluwatobi Babatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeleke Oluwatobi Babatunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeleke Oluwatobi Babatunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeleke Oluwatobi Babatunde 10 Mart 2003 tarihinde Ijoko şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeleke Oluwatobi Babatunde Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mauridi Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adeleke Oluwatobi Babatunde'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adeleke Oluwatobi Babatunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeleke Oluwatobi Babatunde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adeleke Oluwatobi Babatunde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeleke Oluwatobi Babatunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

31 Ocak 2023 yılında FC KTP

Adeleke Oluwatobi Babatunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeleke Oluwatobi Babatunde şuan FC KTP takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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