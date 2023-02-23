Adelin Pircalabu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adelin Pircalabu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adelin Pircalabu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adelin Pircalabu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adelin Pircalabu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adelin Pircalabu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adelin Pircalabu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adelin Pircalabu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adelin Pircalabu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adelin Pircalabu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adelin Pircalabu 1 Mayıs 1996 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adelin Shiva Pîrcălabu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adelin Pircalabu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Adelin Pircalabu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adelin Pircalabu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adelin Pircalabu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adelin Pircalabu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Adelin Pircalabu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adelin Pircalabu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pandurii

1 Temmuz 2017 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Adelin Pircalabu kimdir

Adelin Pircalabu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adelin Pircalabu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Adelin Pircalabu nereli

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