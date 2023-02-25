Adem Alilet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Alilet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Alilet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Alilet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Alilet 17 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Alilet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adem Alilet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına - tarihinde katılmıştır. Adem Alilet'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adem Alilet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Alilet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adem Alilet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Alilet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Alilet şuan USM Alger takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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