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Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?

5 Mart cuma gününden bu yana kayıp olan Adem Bozkurt, Müge Anlı'da aranıyor. Bozkurt'un eşi ve kızı Müge Anlı'ya katılarak Adem Bey'in bulunmasını istedi. Peki Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu? İşte son gelişmeler...

Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?

Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu? 4 gündür aranan Adem Bozkurt nerede? Faili meçhul cinayetleri çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı bu kez şüpheli şekilde kayıplara karışan Adem Bozkurt'un peşinde...

ADEM BOZKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

48 yaşındaki Adem Bozkurt, 5 Mart cuma günü Samsun'da kayboldu. Onu aramak için eşi ve kızı Müge Anlı'ya katıldı.

Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?

MÜGE ANLI ADEM BOZKURT BULUNDU MU?

Adem Bozkurt'un sık sık çevresindekilere 'Çok borcum var'' dediği öğrenildi. Bozkurt'un kaybolmadan önce son tartıştığı kişi canlı yayına telefonla katıldı. Bozkurt'un arkadaşı Mustafa Ulusoy, ''Ben onla tartıştım ama kesinlikle nerede olduğunu bilmiyorum'' dedi. Ulusoy, Adem Bozkurt'un ''Üç ayrı evimde üç sevgilim var'' dediğini söyledi. 

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Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?

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