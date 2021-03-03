Adem Büyük'ten imalı açıklamalar: Sergen Yalçın'la münakaşa sonrası hakeme bir şeyler oldu

Süper Ligin 28.haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibine Atiba'nın attığı golle 1-0 yenildi ve 7 maçlık 3 puan hasretine 8.maçta da son veremedi. Maç sonrası Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük yaptığı açıklamalarla adeta maçın önüne geçti.

İyi mücadele ettiklerini dile getiren Adem Büyük, Beşiktaş'ta az pozisyon verdiklerini ifade ederek," "Yüzde 100 net pozisyonları da yok. Ortada bir oyundu. İlk yarı sonu hakemle Sergen Yalçın arasındaki münakaşa sonrası hakeme bir şeyler oldu. Autu korner verdi, verilmeyen fauller var. Herkes hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz ama hakemin Beşiktaşlılara ve bize karşı konuşmaları incelensin." diye konuştu.

"BİZİ AZARLAYARAK KONUŞTU"

Hakem Halis Özkahya'nın kendilerini azarlayarak konuştuğunu belirten Adem Büyük," Kimse kimsenin çocuğu değil, bizi azarlayarak konuştu. Kimse bizi azarlayamaz. FIFA kokartlı hakem bu. Buna nasıl önlem alırız bilmiyorum ama hoş değil bu. Biz aynı tavrı gösterinde sarı kart görüyoruz ya da atılıyoruz. Ben bunu anlamış değilim." dedi.

Skorun önemli olmadığını kaydeden Adem Büyük," Yenildik falan ama hakemin bana ve takım arkadaşlarıma karşı tavırları hoş değildi. Daha uzatmayayım, buradan da bir ceza çıkartabilirler.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ADİL GEVREK'TE HALİS ÖZKAHYA'YI ELEŞTİRDİ

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'te maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Halis Özkahya'nın kararlarını eleştirdi.

Başkan Gevrek," Maalesef bugün sahada hakem yok, garip bir durum. Hakem sahadaydı ama aklı neredeydi bilmiyorum. Beşiktaş tarafına sorarsanız aynı şeyi söyleyecekler, zannedersem. Hakem ne düdük çaldığının belki kendisi de farkında değil. Olmayan korner ve faul, olan faul hangisini sayayım. Bağıran çağıran faul alıyor, bağırmayan alamıyordu. Biz tribünde bağırmaya çalıştık ama sesimiz yetmedi. Bu kadar kötü maç yönetilmez." diyerek tepkisini dile getirdi.