İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden çakarlı araçla seyir halinde olduğu görüntüleri paylaşan Merve Büyük tepkilerin hedefi oldu. Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, tepkilere neden olan sosyal medya paylaşımlarının ardından açıklamalarda bulundu ve gelen tepkilere isyan etti. Yaşanan olay sonrasında Adem Büyük'ün eşi Merve büyük kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Yanıtları sizler için derledik...

ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİ MERVE BÜYÜK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük 16 Haziran 1988 İzmir doğumludur. 33 yaşında olan Merve Büyük iki çocuk annesidir. İkizler burcu olan Merve Büyük, İzmir Karşıyaka'da büyümüştür. Annesi Yunanistan, babası ise Yugoslavya göçmenidir.

Daha önce gerçekleştirdiği röportajlarında "Futbolcular eşleri çalışsın istemez. Futbolcular o kadar yoğun tempoda çalışıyorlar ki, çok zor bir iş yapıyorlar eve döndüklerinde de eşleri onları başka bir şey yapmadan beklesin isterler. Çalışmalarını istemezler ama tabi bunlar ortak alınan kararlardır. Ben de çalışmıyorum. Bende bu şekilde olanın doğru olduğunu düşünenlerdenim. Modayla alakalı teklifler alıyorum ama tüm futbolcu eşleri bu işi yaptığı için çok sıkıldım bu konudan" açıklamalarında bulunarak yalnızca ailesi ile ilgilendiğini vurgulamıştır.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük yasağa rağmen İstanbul trafiğinde çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Büyük, gelen tepkiler sonrasında daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozdu. Merve Büyük'ün açıklamaları şu şekilde: "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü... Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil... Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir."