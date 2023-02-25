Adem Chaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Chaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Chaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Chaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Chaibi 11 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Chaibi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına - tarihinde katılmıştır. Adem Chaibi'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adem Chaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Chaibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adem Chaibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Chaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Chaibi şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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