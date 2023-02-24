Adem Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Demiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adem Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adem Demiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.