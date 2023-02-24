Adem Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Demiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Demiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adem Demiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adem Demiri 8 Mart 1999 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Адем Демири şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adem Demiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adem Demiri'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adem Demiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adem Demiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında BEJUNE U18
27 Şubat 2017 yılında FC Prishtina BE
1 Temmuz 2017 yılında FC Bern
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2019 yılında FC Prishtina BE
1 Temmuz 2020 yılında FC Besa Biel
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
26 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi
Adem Demiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adem Demiri şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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