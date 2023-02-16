Adem Ercan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Ercan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Ercan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Ercan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Ercan 29 Ekim 1994 tarihinde Kirikkale şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Ercan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adem Ercan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adem Ercan'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Ercan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ademercann/

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Adem Ercan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Ercan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Adem Ercan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Ercan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2014 yılında Karaman Bld

31 Ağu 2015 yılında TM Kırıkkalespor

23 Ocak 2017 yılında Kızılcabölük

21 Eylül 2017 yılında Manavgat Bld

27 Ağu 2018 yılında Yeni Amasya

28 Eylül 2018 yılında Büyük Anadolu

21 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Haziran 2021 yılında Fırat Üni

29 Eylül 2021 yılında Yenimahalle Bld

22 Ocak 2022 yılında Çubukspor

1 Eylül 2022 yılında Büyük Anadolu

Adem Ercan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Ercan şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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