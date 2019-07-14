Adem Kılıççı Survivor yarışmasıyla tanınırlığı daha da çok arttırmıştı. Kılıççı hakkında internet üzerinde arama yapıyor. Peki Adem Kılıççı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı, Karapapak Türkleri'ndendir.

Fenerbahçe Boks Kulübü'nde boksördür.

Kariyeri:

2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile ayrılan Adem, 2007 yılında Chicago'nun ev sahipliğinde katıldığı Dünya Amatör Boks Şampiyonası'ndan da bronz madalya ile ayrılmıştır.

2008 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda İngiliz rakibi Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elenmiştir.

2009 yılında İtalya'nın Pascara kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda ve 2011 yılında Ankara'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalya kazanarak ayrılmıştır.

2012 yılında Londra Olimpiyatları'nda yarışan ve 5.'lik derecesi alan Adem, 2017 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde yasaklı maddeye rastlanması sebebiyle olimapiyattan diskalifiye edilmiştir.

2013 yılında katıldığı Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmıştır.

2014-15 yılları arasında APB Profesyonel Boks Ligi'nde Dünya Şampiyonu olan Adem, Rio Olimpiyatları'na da katılmaya hak kazanmıştır. Ancak testlerde yasaklı maddeye rastlanması sebebiyle Rio'ya gidememiştir.

2017 yılında Survivor yarışmasına katılan Adem, Ünlüler takımında yarıştı ve büyük finalde 2. olmayı başardı.

2018 yılında ise Survivor All-Star yarışmasına katılan Adem, yine ünlüler takımında yer almış ve yine finalde elenmiştir.