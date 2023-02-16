Adem Kistirak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kistirak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Kistirak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Kistirak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Kistirak 15 Mayıs 2000 tarihinde Igdir şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Adem Kıstırak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Kistirak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adem Kistirak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adem Kistirak'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Kistirak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ademkistirak2787

Adem Kistirak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Kistirak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adem Kistirak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Kistirak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Amasyaspor 1968

1 Haziran 2021 yılında 76 Iğdır Bld

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

11 Ocak 2023 yılında Iğdır FK

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2023 yılında Iğdır FK

Adem Kistirak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Kistirak şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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