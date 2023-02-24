Adem Kozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Kozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Kozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Kozic 8 Mart 2002 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adem Kozić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Kozic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adem Kozic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Kozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Kozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adem Kozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Kozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında FK Gorazde

Adem Kozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Kozic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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