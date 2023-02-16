Adem Ljajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Ljajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Ljajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Ljajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Ljajic 29 Eylül 1991 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Адем Љајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Ljajic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Adem Ljajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatih Karagümrük futbol takımında oynamaktadır. Fatih Karagümrük takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adem Ljajic'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adem Ljajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Ljajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adem Ljajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Ljajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Partizan

13 Ocak 2010 yılında Fiorentina

28 Ağu 2013 yılında Roma

31 Ağu 2015 yılında Inter

30 Haziran 2016 yılında Roma

18 Temmuz 2016 yılında Torino

31 Ağu 2018 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2019 yılında Torino

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Karagümrük

Adem Ljajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Ljajic şuan Fatih Karagümrük takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adem Ljajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Josanica (1998-2004), FK Partizan Belgrad (2004-2008)

Sırbistan takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 9 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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