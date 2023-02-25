Adem Redjem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Redjem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Redjem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Redjem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Redjem 1 Ocak 1997 tarihinde Constantine şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Redjem Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adem Redjem'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adem Redjem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Redjem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adem Redjem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Redjem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2018 yılında Paradou AC

Adem Redjem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Redjem şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.