Adem Tafni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Tafni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Tafni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adem Tafni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adem Tafni {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adem Tafni Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Adem Tafni'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adem Tafni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adem Tafni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adem Tafni şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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