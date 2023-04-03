Adem Tafni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Tafni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adem Tafni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adem Tafni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.