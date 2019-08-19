Adem Ülker Büyüleyenspor’da Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Küme'de Kafkasspor forması giyen ve şampiyonlukta büyük payı olan başarılı futbolcu Adem Ülker, yeni sezon için Büyüleyenspor ile anlaştı.

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Başarılı futbolcu Adem Ülker, Büyüleyenspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Küme'de Kafkasspor forması giyen ve şampiyonlukta büyük payı olan başarılı futbolcu Adem Ülker, yeni sezon için Büyüleyenspor ile anlaştı. Büyüleyenspor, Erkiletspor'un ligden çekilmesi sonrası 1. Amatör Küme'ye dahil edildi. Kaynak: İHA



