Ademilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ademilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ademilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ademilson 9 Ocak 1994 tarihinde Cubatão şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ademilson Braga Bispo Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ademilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Ademilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ademilson'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ademilson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdemilsonJr

http://www.instagram.com/ademilsonbraga/

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http://www.facebook.com/AdemilsonOficial/

Ademilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ademilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ademilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ademilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında São Paulo

28 Şubat 2015 yılında Yokohama F. M.

31 Aralık 2015 yılında São Paulo

8 Ocak 2016 yılında Gamba Osaka

31 Aralık 2016 yılında São Paulo

1 Ocak 2017 yılında Gamba Osaka

26 Şubat 2021 yılında WH Three Towns

Ademilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ademilson şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ademilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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