Ademir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ademir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ademir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ademir 16 Şubat 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ademir da Silva Santos Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ademir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Velop4 Sports Ltd. yapmaktadır. Ademir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ademir'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ademir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ademir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ademir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ademir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2017 yılında Patrocinense-MG

3 Nisan 2018 yılında América-MG

1 Temmuz 2018 yılında Nacional (SP)

1 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

Ademir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ademir şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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