Aden Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aden Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aden Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aden Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aden Mccarthy 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aden Mccarthy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aden Mccarthy'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aden Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aden Mccarthy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aden Mccarthy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aden Mccarthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Aden Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aden Mccarthy şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kaizer Chiefs

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.