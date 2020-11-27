Adenovirüs, koronavirüs ile benzer belirtileri vardır. Adenovirüs burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtiler gösterdiği gibi temas yoluyla rahatlıkla bulaşabilmektedir. Bu nedenle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bulaş riski yüksektir. Peki Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Adenovirüs belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

ADENOVİRÜS NEDİR?

Her yaşta insanı hasta edebilen, çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu tablosuna sebep olan; genelde kış biterken, bahar ve yaz başında yoğun olan ama her mevsim görülebilen virüs ailesidir. Pek çok tipi vardır, bu tiplerin farklılığı da göz kapaklarından, solunum yollarına, barsaklardan mesaneye kadar değişik vücut bölgelerini tutup farklı klinik tabloya sebep olabilir. Adenovirüsler, insandan insana temasla, hapşırık- öksürük gibi hava yoluyla veya ele bulaşla, dışkıyla temasla bulaşırlar. Virüs eline bulaşmış bir kişinin banyoyu kullanması başkasına da bulaştırıcıdır; ellere bulaşan virüsün göz veya ağız ile teması da kişiyi enfekte eder. 6 ay ve 2 yaş arasındaki kreş çocuklarında bulaş ihtimali daha yüksektir. Virüs okul ve yaz kamplarında çokça bulaşabilir, virüs yüzme havuzundan veya ortak kullanılan havlulardan da bulaşır.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs; burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Konjonktivit, bronşiolit, zatüre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder.

KORUNMA YÖNETEMLERİ

En sık temasla bulaşan bu virüs sık el yıkama ile yayılımını azaltacaktır. Çocuktan çocuğa aktarılan oyuncak gibi objelerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Adenovirüs tedavisine yönelik özel bir yol yoktur ancak çeşitli yöntemlerle hastalığı kolay geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik tedavide etkisizdir. Hastaların istirahatı ve destek tedavisi gerekir.

KOVİD-19'DAN DAHA HIZLI YAYILABİLİR

Adenovirüs havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Virüs dış ortama dayanıklıdır ve uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

Uzmanlar, adenovirüslerin de koronavirüs kadar hızlı yayılabildiğini, enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabildiğini ve bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzer olduğunu dile getirdi.