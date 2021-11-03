Adet ne demek, TDK'ya göre Adet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adet ne demek? Adet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adet kelimesi. Peki adet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adet nedir, adet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Adet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görenek

- Alışkanlık

- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre

- Aybaşı

- Sayı

- Tane



ADET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bayram tebriği bir güzel âdettir.

- Başka karı kocalar gibi ikide bir atışma âdetimiz yoktur.

- İşe giren kadınların adedi günden güne çoğalıyor.



ADET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- âdet edinmek

- âdet görmek

- âdet olduğu üzere

- âdet olmak

- âdet yerini bulsun diye



ADET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- âdetgörmezlik

- adedimürettep

