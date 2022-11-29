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Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
10 milyar dolarlık servetiyle dünya yıldızları arasında yer alan Türk oyuncu, yaptığı 8 milyon TL'lik anlaşmayla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösteriliyor. İşte o zengin oyuncu...
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