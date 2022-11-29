Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...

Dünya yıldızlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed.com' tarafından servetinin 10 milyar dolar olduğu belirtilen ünlü oyuncu, kazandığı paralarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak İranlı bir modacının özel markasıyla reklam anlaşması yapan ve karşılığında 2 milyar dolar aldığı iddia edilen oyuncu çok konuşulmuştu.

O oyuncunun yeni bir reklam anlaşmasıyla servetine 8 milyon TL daha kattığı iddia edildi.