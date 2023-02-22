Adeta Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz vakası! Depremde ailesini kaybeden yurttaş kayıtlara ölü olarak geçti!

Antalya'da yaşamını sürdüren Furkan Uçar (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz ayda Antakya'ya akrabalarının yanına ziyarete gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesinin bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı.

Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında hayatını kaybetti. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar, yaşadığı büyük üzüntüyle beraber , eşinin ve kızının cenazesini teslim aldı. Çok sevdiği eşi ile işyerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı.

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‘VEFAT DOLAYISIYLA AKTİVASYONUNUZ SONLANDIRILMIŞTIR’

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka büyük şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği e-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp destek istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ cevabını aldı. Kayıtlarda vefat etti olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara yönlense de bir sonuç elde edemedi.



YETKİLİLERE SESİNİ DUYURDU, CUMARTESİ GECESİ ARANDI

Uçar, yetkililerden soyunun çözülmesi için yardım talep etti. Haberin yayınlanmasından sonra Cumartesi gecesi Furkan Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme yüklenerek adeta yaşama geri döndü.

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"HAYATA TEKRAR DÖNDÜM"

Problemi düzelten yetkililer ile İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrardan tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.