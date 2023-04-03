Adetunji Rasaq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adetunji Rasaq Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adetunji Rasaq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adetunji Rasaq Adeshina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.