Adetunji Rasaq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adetunji Rasaq Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adetunji Rasaq Adeshina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adetunji Rasaq Adeshina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adetunji Rasaq Adeshina 2 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adetunji Rasaq Adeshina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Adetunji Rasaq Adeshina'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adetunji Rasaq Adeshina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adetunji Rasaq Adeshina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adetunji Rasaq Adeshina şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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