Adewale Oladoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adewale Oladoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adewale Oladoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adewale Oladoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adewale Oladoye 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adewale Oladoye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adewale Oladoye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adewale Oladoye'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adewale Oladoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adewale Oladoye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adewale Oladoye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adewale Oladoye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2021 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2021 yılında KAA Gent

6 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Adewale Oladoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adewale Oladoye şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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