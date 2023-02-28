Adham Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adham Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adham Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adham Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adham Hamed 20 Haziran 2000 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ادهم حامد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adham Hamed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adham Hamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 11 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adham Hamed'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adham Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adham Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adham Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adham Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

Adham Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adham Hamed şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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