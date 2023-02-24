Adi Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Alic 5 Mart 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adi Alić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Alic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Klub 7 yapmaktadır. Adi Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adi Alic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adi Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adi Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda T U19

1 Ocak 2021 yılında Sloboda Tuzla

18 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

10 Ocak 2023 yılında Sloboda Tuzla

Adi Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Alic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Adi Alic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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