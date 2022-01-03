Adı Beşiktaş ile anılan Caleb Ekuban'a Süper Lig'den yeni talip! Konyaspor da devreye girdi!

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor formasını terleten, sezon başında ise Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalyan ekibinde umduğunu bulamadı. Adı Beşiktaş ile de anılan Ganalı futbolcu için Spor Toto Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı. Başarılı bir sezon geçiren Konyaspor da Ekuban ile temasa geçti. Zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen Konyaspor, ligi tanıyan oyuncu için kiralama yöntemini düşünüyor.

KONYASPOR TEMASLARA BAŞLADI

İtalyan ekibi Genoa ile istediği performansı yakalayamayan ve küme düşme hattında yer alan takımın durumundan da memnun olmayan 27 yaşındaki futbolcu için devre arasında Beşiktaş'a gelme ihtimali olduğu yönünde de haberler çıkarken, ligde zirve yarışı içerisinde yer alan Konyaspor da Ganalı forvet ile temaslara başladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

İtalya'dan ayrılmayı düşündüğü öğrenilen ve Türkiye'de geçirdiği iyi zamanlar nedeniyle yeniden geri dönmeye sıcak baktığı öğrenilen Ekuban için Konyaspor'un kiralama formülünü devreye sokabileceği ifade edildi. Genoa'ya hem oyuncunun maaş yükünden kurtulmaları hem de ligde başarılı bir sezon geçirdikleri için Ekuban'a eski formunu kazandırmaları yönünde bir fırsat sunacaklarını aktaracak olan yeşil-beyazlılar transferi bu şekilde noktalamak istiyor.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Caleb Ekuban İtalya Serie A'da bu sezon Genoa formasıyla 15 karşılaşmada görev alırken henüz bir gol katkısında bulunamadı. Kupada çıktığı 2 maçta ise 1 gol atan Ekuban, toplam 17 müsabakada 1 gole imza atarak hayal kırıklığı yarattı.