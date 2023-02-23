Adi Chica Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Chica Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adi Chica Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adi Chica Rosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adi Chica Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Chica Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adi Chica Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Chica Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Chica Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Chica Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Chica Rosa 8 Eylül 1998 tarihinde Botoșani şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adi Marian Chică-Roșă şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Chica Rosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Adi Chica Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adi Chica Rosa'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adi Chica Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Chica Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Adi Chica Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Chica Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında FC Botosani

13 Ocak 2020 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2022 yılında FC Botosani

8 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında FC Botosani

Adi Chica Rosa kimdir

Adi Chica Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Chica Rosa şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adi Chica Rosa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Horia İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horia İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Horia İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horia İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Zubrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zubrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Zubrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zubrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kocaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kocaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kocaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kocaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir