Adi Chica Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Chica Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Chica Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Chica Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Chica Rosa 8 Eylül 1998 tarihinde Botoșani şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adi Marian Chică-Roșă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Chica Rosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Adi Chica Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adi Chica Rosa'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adi Chica Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Chica Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adi Chica Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Chica Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında FC Botosani

13 Ocak 2020 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2022 yılında FC Botosani

8 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında FC Botosani

Adi Chica Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Chica Rosa şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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