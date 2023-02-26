Adi Gotlieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Gotlieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Gotlieb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Gotlieb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Gotlieb 16 Ağustos 1992 tarihinde Karmiel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da אדי גוטליב / Готлиб Эдуард Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Gotlieb Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Adi Gotlieb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Adi Gotlieb'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adi Gotlieb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Gotlieb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adi Gotlieb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Gotlieb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Ağustos 2019 yılında Orenburg

9 Eylül 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

Adi Gotlieb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Gotlieb şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adi Gotlieb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa, Maccabi Haifa, FC Neve Yosef, Hapoel Akko

İsrail U21 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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