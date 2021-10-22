Adi Suçluluk ne demek, TDK'ya göre Adi Suçluluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adi suçluluk ne demek? Adi suçluluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adi suçluluk kelimesi. Peki adi suçluluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adi suçluluk nedir, adi suçluluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADİ SUÇLULUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adi suçluluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adi suçluluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adi suçlu olma durumu

