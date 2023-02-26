Adi Yona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Yona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Yona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Yona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Yona 17 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עדי מנחם יונה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Yona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem U19 futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Adi Yona'nin Beitar Jerusalem U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adi Yona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Yona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adi Yona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Yona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Yona şuan Beitar Jerusalem U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adi Yona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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