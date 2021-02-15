Adice şehit edilen 13 vatandaşımız için ABD'den başsağlığı mesajı: Doğruysa en güçlü şekilde kınıyoruz!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileklerini ileterek olaydan derin üzüntü duyduklarını ifade etti ve terör eylemini kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.
'TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'
Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.