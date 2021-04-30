Adike isminin anlamı nedir, Adike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adike isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adike ismi ne demek, Adike ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adike isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adike İsminin anlamı nedir? TDK Adike anlamı:

TDK sözlüğünde Adike isminin anlamı yer almamaktadır.

Adike İsmi Kuranda geçiyor mu?

Adike ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Adike isminin kökeni:

Adike isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de Adike isminde kaç kişinin olduğuna ulaşılamamıştır.

Adike isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Adike isminin rengi:

Buğday

Adike ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Adike isminin Harf Analizi Nedir ?

Adike ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

Adike isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adike ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

D : 5

İ : 12

K : 14

E : 6

= 38 – Adike İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

Adike isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Adike ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adike isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 D: 4 İ: 9 K: 2 E: 5 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Adike isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!