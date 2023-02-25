Adil Boulbina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Boulbina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Boulbina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Boulbina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Boulbina 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Boulbina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Adil Boulbina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Adil Boulbina'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adil Boulbina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Boulbina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adil Boulbina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Boulbina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Paradou AC

Adil Boulbina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Boulbina şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Adil Boulbina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.