Adil Cherkaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Cherkaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Cherkaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Cherkaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Cherkaoui 17 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Cherkaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adil Cherkaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adil Cherkaoui'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adil Cherkaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Cherkaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adil Cherkaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Cherkaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Union Touarga

1 Ocak 2022 yılında Moghreb Tétouan

Adil Cherkaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Cherkaoui şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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