Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara verdi”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Partizan maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Hakem turu alıp onlara verdi. Ancak her şeye rağmen biz aslında çok şey kazandık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında dün akşam Partizan'ı sahasında 1-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda alınan 3-1'lik yenilgiden dolayı Avrupa'ya veda eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların gündemini İHA'ya değerlendirdi.

Partizan karşısında turu hak ettiklerini belirten Gevrek, "Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Ama hakem turu alıp onlara verdi. Ceza sahasında eller doğal pozisyonunda değilse ve top o ellere çarpıyorsa bu penaltıdır. Aynı penaltı Sırbistan'da aleyhimize verildi. Ancak her şeye rağmen biz aslında çok şey kazandık. Mesela Avrupa deneyimi kazandık. Çok tecrübesiz olmamıza rağmen istememiz ve inanmamız halinde Avrupa'nın deneyimli takımlarından birini yenilgiye sevinir hale düşüreceğimizi gördük. Hem şehrimizin, hem de kulübümüzün Avrupa Kupalarına aşina bir duruma geleceğine inanıyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatyalılar inanılmaz güzel bir tablo oluşturmuştu. Keşke bu geceyi turla süsleyebilseydik. Olmadı ama üzülmüyoruz, çünkü daha önemli şeyler kazandık" ifadelerini kullandı.

"Takviyeler yapmaya devam edeceğiz"

Gevrek, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de dile getirerek şunları söyledi:

"Artık Avrupa defterini kapattık. Önümüzde ligde oynayacağımız Başakşehir maçı var. Tek hedefimiz bu maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak. Tabii transfer süreci devam ediyor ve takımımızdaki eksik noktalara takviyeler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Malatya için güzel bir sezon olur."

Kaynak: İHA