Adil Gevrek: “Pazar günü bir haksızlık yaşadık”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün bu sezonki performansından Kasımpaşa maçında yaşananlara dek açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın'a haksızlık yapıldığını söyleyen Gevrek, Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın için tezahürat yapması için de "Sergen hoca, Beşiktaş'a mal olmuş bir isimdir ama bizim hocamızdır" diye konuştu.

Süper Lig'in ilk 10 haftasında gösterdiği performansla 3. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, İHA'ya konuştu. Şu ana kadar oynanan futbolla lider de olabileceklerini söyleyen Gevrek, "İyi oynuyoruz. Mutlaka bazen maç içerisinde ve bazı maçlarda kötü de oynamış olabiliriz ama genele bakarsak iyi oynuyoruz. Ligde de 3. sıradayız. Gönül isterdi ki lider olalım. Ancak pazar günü maalesef bazı şeyler oldu. Yenersin, mağlup olursun, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ama haksızlık olunca, bir refleks gösterip konuşuyorsun. Pazar günü de bir olay oldu. Hakemin "defol" dediğini yüzde 100 görmeden duymadan bir şey demek istemiyorum ama vücut dili hiç doğru değildi. Bir hocayı cezalandırırsın, tribüne yollayabilirsin ama bu vücut dili yanlıştı. Hoca bir refleks de göstermiş olabilir ama burada bir müsamaha gösterilmedi hocaya. Sarı kartın ardından gözünü oradan ayırmadan yaptığı hareket kabul edilebilir değil. Hoca galiba çizgiyi aşmış ve ilk kartı böyle görmüş, görebilir. Hocanın itirazı da olabilir. Bunun üzerine de kırmızı kart çıktı ve sonrasını zaten biliyorsunuz" diye konuştu.

"Sergen hoca Beşiktaş'ın bir parçası ama bizim hocamız"

Beşiktaş taraftarının tribünlerde Sergen Yalçın için yaptığı tezahüratlarla ilgili de konuşan Gevrek, "Beşiktaş'ın o gün de bugün de bir hocası vardı. Sergen hoca da bizim hocamız. Taraftar isteyebilir. Sergen hoca o camianın bir parçası ve onu seviyorlar. Altyapısında yetişmiş, futbol oynamış, sevilen bir kişi. Saygı duyarız, yakıştırabilirler ama o takımın da bir hocası var, Sergen hoca da bizim hocamız" dedi.

Malatyaspor olarak planlı gittiklerini de söyleyen Adil Gevrek, şampiyonluk hedefiyle ilgili olarak da "Planlı şekilde gidiyoruz. Sportif anlamda hedefimiz olacak ama ekonomik dengeleri unutmamamız lazım. Bunları da dengeli götürmeye çalışıyoruz ve bu şekilde yola devam edeceğiz. Şu anda hedef konusunda bir şey söylemek doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA